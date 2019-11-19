2019-11-19T06:44:01+03:00
Спорт

Новый тренер не помог: баскетболисты «Урала» проиграли действующему чемпиону Суперлиги

В семи играх чемпионата наша сборная победила лишь раз
Мария Трапезникова
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"Уралу" назначили нового тренера, но и он не помог команде выкарабкаться наверх. Фото: БК "Урал""Уралу" назначили нового тренера, но и он не помог команде выкарабкаться наверх. Фото: БК "Урал"
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Накануне баскетболисты «Урала» встретились с действующим чемпионом Суперлиги – сборной «Самара». Перед самой игрой у наших ребят сменился тренер – на место эстонца Алара Варракома пришел Михаил Карпенко, который недавно освободился от должности в «Уралмаше».

- Наша команда начала игру очень уверенно и благодаря высокой точности бросков имела 11 очков преимущества. Впрочем, чемпионы успели сравнять счет до конца первой десятиминутки, которая завершилась со счетом 18:18, - рассказали в пресс-службе «Урала».

Вторая четверть прошла по похожему сценарию. Екатеринбуржцы захватил небольшое преимущество, но опытные баскетболисты «Самары» снова отыгрались. В третьей четверти они еще больше усилили игру и получили преимущество в 12 очков, а в четвертой четверти увеличила их еще на 11.

Фото: БК "Урал"

Фото: БК "Урал"

Итоговый счет составил 86:63 в пользу «Самары». После этой игры они остались на первом месте в турнирной таблице Суперлиги-1. А «Урал» с одной победой в семи играх чемпионата занимает лишь 15 место.

- Матч сложился из двух разных половин. В первой мы играли неплохо, проявляли агрессию в защите, но не все игроки были ментально готовы поддержать тот темп, с которыми мы хотели играть, - рассказал Михаил Карпенко, главный тренер «Урала». – Поэтому во второй половине мы стали отпускать соперника. Пока мы не готовы играть 40 минут с лидерами чемпионата на равных.

Следующая игра «Урала» пройдет уже 21 ноября в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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