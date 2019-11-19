В Пионерском во время столкновения двух легковушек пострадал маленький ребенок

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-19T06:24:11+03:00

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Накануне, 18 ноября, в Пионерском поселке около 17:00 произошла серьезная авария, в которой пострадал маленький ребенок. Иномарка Toyota выезжала со второстепенной дороги на главную, по которой двигался автомобиль «ЗАЗ», и не уступила ему дорогу.

- В результате ДТП пострадал семилетний мальчик, который сидел в Toyota. Его в срочном порядке госпитализировали в детскую больницу, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Предварительный диагноз – ушиб мягких тканей головы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Во время аварии он находился в автокресле на заднем сидении, именно это позволило ему избежать серьезных травм. На место выезжали руководители Госавтоинспекции города. Причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Отметим, что с начала года только в Екатеринбурге произошло 102 аварии с участием 108 детей до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU