2019-11-18T19:35:55+03:00
Общество

На Урале осудили водителя автобуса, пытавшегося откупиться взяткой за нарушенные правил на дороге

Мужчина подложил 12 тысяч рублей в перчаточный ящик машины ДПС
Алина СУРИНА
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Мужчина подложил 12 тысяч рублей в перчаточный ящик машины ДПСМужчина подложил 12 тысяч рублей в перчаточный ящик машины ДПСФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале осудили водителя автобуса, пытавшегося откупиться взяткой за нарушенные правил на дороге. Мужчина подложил 12 тысяч рублей в перчаточный ящик машины ДПС. Автобус с подсудимым за рулем сотрудники ГИБДД остановили в сентябре во время рейда в Богдановиче. Выяснилось, что водитель ездил без страховки и без прав. Кроме того он управлял автобусом, эксплуатация которого была запрещена и нарушил правила применения ремней безопасности.

- Для составления административного материала водитель был препровожден в служебный автомобиль ДПС ГИБДД, где он, не желая быть привлечённым к административной ответственности за выявленные нарушения, решил подкупить сотрудников ГИБДД, положив в перчаточный ящик служебной машины 12 тысяч рублей. Однако стражи порядка взятку не приняли, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки и назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил обратить в доход государства 12 тысяч рублей, передававшиеся в качестве взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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