2019-11-18T17:25:45+03:00
Общество

Прививочную компанию против гриппа в Екатеринбурге продлили до 1 декабря

Вакцину можно поставить бесплатно
Алина СУРИНА
Поделиться:
В центр медицинской профилактики дополнительно привезли 93 044 дозы вакциныВ центр медицинской профилактики дополнительно привезли 93 044 дозы вакциныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прививочную компанию против гриппа в Екатеринбурге продлили до 1 декабря. Вакцину можно поставить бесплатно. Это сделано для того, чтобы жители города защитили себя от гриппа к началу подъёма заболеваемости. В центр медицинской профилактики дополнительно привезли 93 044 дозы вакцины.

- Поступившая на склад вакцина против гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ, содержит два подтипа вируса А и тип В. Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.

Горожанам напоминают, что грипп является одним из наиболее распространённых инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. И именно грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более тяжёлой форме и вызывает осложнения - бронхит, пневмонию, отит, синуситы.

Прививку можно поставить в поликлиниках по месту жительства и в образовательных учреждениях. Чтобы поставить прививку на работе, руководители предприятий должны обратиться в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушки плачут и обещают ждать: сотни екатеринбуржцев отправились служить на Дальний Восток
Новый тренер не помог: баскетболисты «Урала» проиграли действующему чемпиону Суперлиги
В Пионерском во время столкновения двух легковушек пострадал маленький ребенок
В уральском городе из горящего дома спасли 21 жильца, включая пять детей
В Екатеринбурге 10 человек получили премии имени основателей города
На Урале осудили водителя автобуса, пытавшегося откупиться взяткой за нарушенные правил на дороге
В Екатеринбурге школьник предложил назвать новые районы города Изумрудным, Малахитовым и Аметистовым
На Урале ветеран добился социальной выплаты на жилье через прокуратуру
В Екатеринбурге за 17 миллионов продают квартиру с интерьером как во дворце
Залил видео на Youtube и разбросал листовки: в Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови
В Екатеринбурге за сто миллионов продают «Кубу»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ