18 Нояб. 17:25 2019-11-18T17:25:45+03:00

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Прививочную компанию против гриппа в Екатеринбурге продлили до 1 декабря. Вакцину можно поставить бесплатно. Это сделано для того, чтобы жители города защитили себя от гриппа к началу подъёма заболеваемости. В центр медицинской профилактики дополнительно привезли 93 044 дозы вакцины.

- Поступившая на склад вакцина против гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ, содержит два подтипа вируса А и тип В. Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.

Горожанам напоминают, что грипп является одним из наиболее распространённых инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. И именно грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более тяжёлой форме и вызывает осложнения - бронхит, пневмонию, отит, синуситы.

Прививку можно поставить в поликлиниках по месту жительства и в образовательных учреждениях. Чтобы поставить прививку на работе, руководители предприятий должны обратиться в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.

ИСТОЧНИК KP.RU