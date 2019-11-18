2019-11-18T15:38:52+03:00
Спорт

Наша фитнес-няша: красавица с Урала победила на ЧМ по бодибилдингу

Анастасия Добрыдина взяла «серебро» в категории «Фитнес-модель»
Лев ИСТОМИН
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Анастасия смогли выйти в финал и взяла "серебро". Фото: личная страничка девушки в соцсетиАнастасия смогли выйти в финал и взяла "серебро". Фото: личная страничка девушки в соцсети
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В Латвии в конце прошлой недели завершился Чемпионат мира по бодибилдингу в категории Fit Model IFBB. В нем состязаниях приняла участие 24-летняя жительница Каменска-Уральского Свердловской области Анастасия Добрыдина.

Вечером 17 ноября стало известно, что девушка взяла «серебро» в категории «Фитнес-модель свыше 169 сантиметров». Ей пришлось состязаться с 20 соперницами этой же категории. Однако в итоговый список попали только 15 участниц, пишет информационное издание KU66.RU.

Фото: личная страничка девушки в соцсети

Фото: личная страничка девушки в соцсети

- После ЧР думала, что закрыла сезон. Две недели я кушала всякие «вредности», немного поднабрала вес, расслабилась, но не головой. В ней кружила мысль «я даже не пробую, а просто упускаю возможность». Утром проснулась и решила: надо лететь, хотя сложностей было немало, - рассказывает Анастасия Добрыдина.

После победы спортсменка поделилась впечатлениям у себя в Instagram. Там она сообщила подписчикам, что теперь у нее есть новая цель – выучить английский язык, чтобы общаться с поклонниками из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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