«Обожаю грузинскую кухню и психологию»: «Мисс Ноябрь по версии КП» стала визажист из Екатеринбурга

18 Нояб. 14:57 2019-11-18T14:59:17+03:00

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Накануне мы проводили самый красивый и обворожительный конкурс – «Мисс Ноябрь по версии КП», в котором победила Галина Пересадина, визажист из Екатеринбурга. Мы поговорили с девушкой и узнали, чем она занимается и что любит делать в свободное время.

Галине 25 лет, в столицу Урала она приехала из далекой глубинки в Башкирии, поступила в УГЛТУ на инженера лесного хозяйства и окончила магистратуру, но по специальности работать не пошла.

- В сфере красоты я работаю порядка двух лет. Очень люблю свое дело – в нем воплощается моя творческая натура, стремление к прекрасному, ну, и, конечно же, общение с разными люди. Это я очень люблю, - рассказывает Галина.

Фото: Галина Пересадина во "ВКонтакте"

Все свободное от работы время девушка тратит на прогулки и походы с друзьями, путешествия и сноубординг. Больше всего она любит заниматься фитнесом и растяжкой.

- А еще я очень люблю животных, особенно собак и лошадей, еще природу, грузинскую и итальянскую кухню, - добавляет Галина.

Галина – настоящий книголюб. В книгах ей больше всего нравятся темы психологии и саморазвития.

- Вообще, я стараюсь замечать в этом мире только хорошее и черпать вдохновение, - заключает девушка. – Спасибо всем, кто за меня голосовал. Знаю, что это были родственники, друзья и просто знакомые.

ИСТОЧНИК KP.RU