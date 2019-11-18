Четверо в больнице: на свердловской трассе в жуткой аварии столкнулись две «Лады»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-18T14:23:36+03:00

Один из водителей не уступил другому дорогу

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Еще одно страшное ДТП произошло сегодня утром, 18 ноября, примерно в 7:00 на 30-ом километре трассы Арамиль – Андреевка. В результате жесткого столкновения пострадали четыре человека.

- По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя «Ладой Грантой», не уступил дорогу «Ладе Приоре», которая пользовалась преимуществом правого проезда перекрестка, и врезался в нее, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В автомобиле «Лада Гранта», помимо водителя, находилось еще два пассажира – женщина, которая сидела на переднем сидении, и мужчина, который сидел сзади. Все они были родственниками и возвращались домой в Ижевск.

- В ДТП пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира, - уточнили в ГИБДД. – Женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в ГБ №36 Екатеринбурга. Остальных направили в Сысертскую центральную районную больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель «Лады Гранты» является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Его автомобиль оснащен ручным управлением, а на лобовом стекле есть наклейка «Инвалид».

Примерно в это же время на трассе Камышлов – Сухой Лог произошло смертельное ДТП из-за женщины-водителя, которая отвлеклась от дороги, чтобы ответить на телефонный звонок. В аварии четверо получили тяжелые травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU