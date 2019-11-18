Умер уральский писатель Игорь Сахновский

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-18T14:14:49+03:00

По словам друзей, у Сахновского были проблемы со здоровьем

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На 62-м году жизни скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский. Об этом в Facebook сообщил его издатель Федор Еремеев.

Сахновский родился в Орске, окончил факультет журналистики при УрГУ в 1981 году. В 1999 году его роман «Насущные нужды умерших» был переведен на английский язык. Кроме этого, в в шорт-лист национальных литературных премий «Большая книга» и «Русский букер» вошел его роман «Человек, который знал все». В 2009 году по нему был снят фильм, режиссером которого выступил Владимир Мирзоев.

Последними произведениями Сахновского стали роман «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица», выпущенный в 2012 году, в 2016 был опубликован роман «Свобода по умолчанию», а в 2019 - сборник «Ненаглядный призрак: вся короткая проза».

ИСТОЧНИК KP.RU