Поездки в общественном транспорте Екатеринбурга станут дешевле

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-18T14:24:54+03:00

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Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле. На сегодняшний день платежи, которые закладываются операторами за свои услуги при каждой транзакции, необоснованно завышены - на 4 - 6 рублей. И из-за этого в гордуму приходило очень много жалоб от горожан.

- Учитывая, что в месяц по картам проезжает порядка 10 миллионов пассажиров, то их наценка получается слишком высокой, - отметил депутат гордумы Игорь Володин. - Это все наводит на мысль о целесообразности отказа от услуг таких операторов или проведения новых торгов. Это позволит снизить стоимость проезда на 20 %.

Сегодня эксперты Счетной палаты подтвердили необходимость проведения тщательного аудита и внести в план проверок, который будет опубликован на официальном сайте ЕГД несколько позднее, после 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU