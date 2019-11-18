У стадиона «Екатеринбург-арена» появился новый директор

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-18T14:27:59+03:00

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С сегодняшнего дня у Центрального стадиона «Екатеринбург-арена» появился новый директор. Им стал бывший исполнительный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Владимир Вендланд. Сегодня его представил коллективу министр спорта области Леонид Рапопорт, сообщили в департаменте информполитики региона.

- Распоряжение о назначении нового директора подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Владимир Вендланд приступил к обязанностям с сегодняшнего дня, - добавили в департаменте.

Напомним, что Центральный стадион реконструировали к проведению ЧМ по футболу, который прошел летом 2018 года. От остальных аналогичных сооружений он отличался своими временными трибунами на шесть тысяч зрителей. Их, кстати, до сих пор не могут разобрать.

ИСТОЧНИК KP.RU