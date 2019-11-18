2019-11-18T14:32:16+03:00
Общество

«Поговорим о своей судьбе и судьбе России»: уральский писатель Иванов напишет книгу вместе с читателями

Она выйдет весной 2020 года, еще есть месяц, чтобы задать все интересующие вопросы
Мария Трапезникова
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Книга выйдет весной 2020 годаКнига выйдет весной 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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У уральского писателя Алексея Иванова весной 2020 года выйдет новая книга, авторами которой выступят его поклонники и читатели. Об этом на своей странице в Facebook рассказала его продюсер Юлия Зайцева. В книгу войдут дискуссии писателя с читателями на самые разные темы - культуры, общества, личной судьбе и судьбе России.

- На своем сайте с первых книг Иванов ведет переписку с читателями. Это более 4 тысяч ответов на тему: каково это быть Ивановым в России, - рассказала Зайцева. - Чтобы вспомнить все, мы перечитали архив, выбрали лучшие вопросы-ответы и составили книгу, в которой Алексей рассуждает о культуре, творчестве, обществе, интернете. Получилось глубоко и объемно.

Сдавать рукопись планируется через месяц, поэтому те, кто хотел задать автору важный вопрос, могут сделать это сейчас.

- Еще месяц мы будем собирать вопросы к автору. Иванов выберет самые важные и обязательно включит их в свою книгу, - добавила Зайцева.

Задать все интересующие вопросы можно в комментариях во всех соцсетях писателя и на его личном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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