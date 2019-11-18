2019-11-18T11:16:18+03:00
Общество

На Урале выбрали нового оператора Единой социальной карты

Приказ опубликован на сайте правовой информации
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге выбрали нового оператора Единой соцкартыВ Екатеринбурге выбрали нового оператора Единой соцкартыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выбрали нового оператора, который будет заниматься выпуском, выдачей и обслуживанием Единой социальной карты. Им стал ООО «Сапфир-Эксперт». Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовой информации области.

Напомним, что нового оператора среди прочих конкурсантов выбирали путем голосования, которое было объявлено еще в начале осени.

Единая социальная карта позволит жителям региона получать социальную поддержку, оплачивать различные медицинские, транспортные, культурные услуги, а также в сфере образования и спорта. К 2021 году их планируется выдать всем льготникам в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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