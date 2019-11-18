Что делать, если провалился под лед и начал тонуть: публикуем несколько советов от свердловских спасателей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-18T14:35:36+03:00

Несколько лайфхаков от уральских спасателей о том, как сохранить свою жизнь. Фото: МЧС по Свердловской области

Что нужно взять с собой, если все-таки вышел на лед

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Все ближе к зиме водоемы Урала начинает потихоньку стягивать льдом, однако это еще не означает, что по нему можно ходить. Безопасная толщина должна превышать 10 сантиметров, на сегодняшний день она значительно меньше, от 0 до 7 - 8 сантиметров.

- В основной группе риска находятся школьники и те, кто увлекается зимней подледной рыбалкой. Поэтому спасатели предупреждают, что тонкий лед опасен для жизни, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

При температуре воды +2 человек может продержаться только 10 - 15 минут. Поэтому при себе необходимо иметь минимальный ряд предметов, которые могут помочь в беде и даже спасти жизнь.

- Если все-таки вы вышли на лед, то обязательно необходимо надеть жилет, в нагрудном кармане которого должны находиться «спасалки» - штыри, при помощи которых человек может сам себя вытянуть из воды, - рассказали в МЧС.

Также необходимо взять с собой свисток - чтобы привлечь внимание. Если лед под ногами у вас затрещал, не пугайтесь и не бегите.

- Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место. Никогда не проверяйте прочность льда ногой. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU