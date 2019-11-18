Tele2 дарит 1 Тб трафика владельцам новых iPhone

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-18T14:42:39+03:00

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Мобильный оператор Tele2 подготовил привлекательное предложение для владельцев новых смартфонов Apple. Пользователи популярных тарифных планов Tele2 получат в подарок 1 Тб интернет-трафика. Он станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит клиентам оценить все преимущества скоростного мобильного Интернета Tele2.

Обладатели новых моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат 1 Тб трафика от Tele2 в подарок. Воспользоваться им могут новые и действующие абоненты тарифных планов «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и «Премиум» с 15 ноября 2019 года по 9 января 2020 года. Акция позволяет участникам бесплатно пользоваться 1 Тб мобильного Интернета на 4G-скоростях.

Специально подключать ничего не нужно - объем трафика предоставляется автоматически, когда клиент начинает пользоваться услугами связи на новом iPhone. Предложение доступно абонентам в Москве и Московском регионе. Акционный терабайт Интернета действует до 15 декабря 2020 года или до исчерпания объема.

При этом клиент сможет пользоваться предложением даже в случае замены SIM-карты или перерегистрации номера на другого владельца. Подробная информация об акции представлена на сайте Tele2.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Доля смартфонов в нашей сети демонстрирует постоянный рост: по итогам 3 квартала 2019 года их проникновение составило 76 %, а в Москве - рекордные 98 %. При этом устройства Apple пользуются стабильным спросом у клиентов Tele2. Мы поздравляем владельцев новых моделей iPhone и дарим подарок - терабайт мобильного Интернета на год. Наше предложение позволит им оценить все возможности новых смартфонов и наслаждаться качественным Интернетом от Tele2 на высокой скорости».