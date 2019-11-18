Объекты Федеральной сетевой компании в Свердловской области полностью готовы к предстоящей зиме

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-18T14:45:30+03:00

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019 - 2020 годов. Соответствующий приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду во всех 79 регионах присутствия, включая Свердловскую область. В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14 %. В сетях компании в Свердловской области удельная аварийность снизилась на 13 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2019 году Федеральная сетевая компания направила на финансирование ремонтной программы в сумме по всем регионам присутствия порядка 14,2 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. Проведены диагностика, ремонт и замена оборудования, в том числе ремонт 56 силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и 4,9 тыс. разъединителей. Расчищено от растительности 56,9 тыс. гектаров просек воздушных линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию.

В Свердловской области на финансирование мероприятий ремонтной программы, включая подготовку к зиме, в 2019 году было направлено 192,935 млн рублей. Работы выполнены в строгом соответствии с графиком. Расчищено более 1,7 тыс. гектаров просек линий электропередачи 220 - 750 кВ. Установлено свыше 2,4 тыс. изоляторов, заменено 67,9 км грозотроса. На магистральных подстанциях проведен ремонт 332 выключателей и разъединителей, а также 4 силовых трансформаторов.

Аварийный резерв Свердловского предприятия магистральных электросетей на 100 % укомплектован необходимым оборудованием. Проведены противоаварийные учения и тренировки, включая совместные с подразделениями МЧС России и региональными органами власти. Сформировано 60 ремонтных бригад, подготовленных к выполнению восстановительных работ любой степени сложности. В распоряжении предприятия находятся 168 единиц спецтехники - снегоболотоходы, вездеходы, вышки-гидроподъемники и др.

В рамках инвестпрограммы в Свердловской области в 2019 году реализован ряд проектов, прямо влияющих на надежность электроснабжения потребителей. В том числе проведена замена маслонаполненных вводов на 7 подстанциях. Реконструировано 9,3 км воздушной линии электропередачи 220 кВ ВТГРЭС - Песчанная3. На ПС 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге впервые установлен новый российский цифровой комплекс для предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы.