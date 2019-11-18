За выходные в Екатеринбурге произошло две жестких аварии с автобусом и троллейбусом

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-18T14:49:09+03:00

В первом ДТП пострадал молодой парень. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В первом случае парень повредил голову, а во втором - пенсионерка сломала ногу

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За прошедшие выходные в Екатеринбурге произошло сразу две аварии с участием общественного транспорта: автобусом и троллейбусом. В одном случае водитель автобуса сбил пешехода, а в другом пассажирка из-за резких маневров упала прямо в салоне.

Первое ДТП произошло 16 ноября, примерно в 17:00. Автобус двигался в сторону улицы Гражданской, выехал на пешеходный переход прямо на красный свет и сбил 20-летнего парня.

- В результате его с травмой головы в срочном порядке госпитализировали в ГКБ №24, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Во втором ДТП пострадала пенсионерка. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Второе ДТП случилось на следующий день, 17 ноября. Из-за резкого старта в салоне троллейбуса упала 83-летняя бабушка.

- Водитель при начале движения от остановочного комплекса допустил падение пассажира. В результате этого пенсионерка сломала ногу и была госпитализирована в больницу, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства и проверяет перевозчиков, водители которых допустили аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU