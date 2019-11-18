Кольцовские таможенники перехватили огромную партию медтехники для стоматологов
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже нескольких пассажиров рейса из Китая больше 30 килограммов специального медоборудования для стоматолога. В коробках нашли запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски и упаковка для хранения инструмента.
Оказалось, что у пассажиров есть собственная стоматологическая клиника. А значит, все оборудование будет использоваться в коммерческих целях.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия, - рассказали в пресс-службе Уральского транспортного управления.
По словам начальника таможенного поста Кольцово Дмитрия Шишкина, все эти вещи не являются необходимыми для поддержания жизни человека, поэтому на все оборудование нужны специальные документы.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
ИСТОЧНИК KP.RU