Кольцовские таможенники перехватили огромную партию медтехники для стоматологов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-18T09:40:01+03:00

Ее пытались без документов провезти из Китая

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Кольцовские таможенники обнаружили в багаже нескольких пассажиров рейса из Китая больше 30 килограммов специального медоборудования для стоматолога. В коробках нашли запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски и упаковка для хранения инструмента.

Оказалось, что у пассажиров есть собственная стоматологическая клиника. А значит, все оборудование будет использоваться в коммерческих целях.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия, - рассказали в пресс-службе Уральского транспортного управления.

По словам начальника таможенного поста Кольцово Дмитрия Шишкина, все эти вещи не являются необходимыми для поддержания жизни человека, поэтому на все оборудование нужны специальные документы.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

ИСТОЧНИК KP.RU