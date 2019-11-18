«Отродья двое сатаны - напали дерзко со спины»: публикуем трогательный стих про убитую Ксению Каторгину

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-18T14:54:14+03:00

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Сегодня ровно 40 дней со дня смерти Ксении Каторгиной. История убийства молодой мамы потрясла всю страну. Женщина стала жертвой трех жителей Челябинской области, подонки зарезали Ксению и сбросили тело в колодец на окраине Екатеринбурга.

Благодаря усилиям уральских сыщиков преступники были задержаны и уже находятся за решеткой. У Ксении осталась 9-летняя дочка и пожилая мама, а также долг за ипотеку. Но на помощь семье пришел глава РМК Игорь Алтушкин, который перечислил матери Ксении 2,5 миллиона рублей.

Поэт из Красноярска Максим Наумов узнал историю Ксении из новостей и написал стихотворение по мотивам криминальной хроники. С разрешения автора публикуем его полностью.

Осень. Офис. Телефон. Женский голос, больной тон. Молвит только об одном: Что беременна, больна. Чтоб была ты так добра

И под вечер четверга

К ней приехала сама.

***

Так судьба распорядилась,

Ангелочком ты родилась.

И душой всегда светла,

В людях, не искавши зла,

Ты на встречу согласилась.

Будто бы судьбе назло,

Впереди, таилось зло.

***

Слишком поздно ты узнала,

Сердце, жаль, не подсказало,

Что за жалкой той мольбой,

Демон крылся с бородой.

Заманить решил в засаду,

Железяку взять в награду.

***

День сменялся темнотой,

Только встретилась ты с той,

Что прикинулась больной,

Как сзади вдруг, исподтишка,

Прибегнув к помощи дружка,

Отродья двое сатаны Напали дерзко со спины.

***

Хоть с виду ты была мила,

Элегантна и хрупка,

Но наградили небеса

Тебя и храбростью сполна.

Отпор ты нелюдям дала,

И завязалась вдруг борьба.

Но вот взметнулась вверх рука,

Сверкнуло лезвие ножа,

И смерти ржавая коса

Несется прямо на тебя.

***

Старуха знает свое дело,

Ты увернуться не успела.

И сердце доброе твое

Холодной сталью пронзено.

Все двадцать семь счастливых лет

В пятьсот серебряных монет

Зверями лишь оценено.

***

Их очень скоро изловили

В стальную клетку посадили.

Откуда пишут небылицы,

В надежде выйти из темницы.

Совет один лишь дам я вам:

Вы лучше оставайтесь там,

Пощады здесь не будет вам.

2.

Утро. Пасмурно. Цветы.

Под громкий шепот тишины,

В кругу друзей, что так бледны

Стоят, застывшими столбами,

Ансамбль будто изваяний.

В сосновом белом одеянии,

Среди прощального процесса,

Лежит безмолвная принцесса.

***

Как неба синь Покрова Храм

В нем душу рвет напополам.

И молит Батюшка к прощению:

«Господь, помилуй рабу Ксению».

Здесь мысли тех, кто ее знал,

Наполнив скорбью святой зал,

Любой, как будто осязал.

***

«Как ты была ко всем добра».

«…Горели радостью глаза».

«Как помогать ты торопилась…»

«Как путешествовать стремилась».

«Как сильно ты друзей ценила…»

«Как маму нежно ты любила».

«Как дочь свою боготворила».

«Не строила кому подвоха…»

«Не говорила людям плохо».

«И нежных рук твоих касания, Что могут снять души страдания».

«Твоя улыбка озорная, Что стала всем уже родная».

«И рассмешит тебя, не спросит».

«…И мило как ты морщишь носик».

***

Но вот, шагнув с мирской тропы,

В последний путь уходишь ты.

Сырое небо в октябре

Сегодня плачет о тебе.

Небесные дождя слезинки,

Что превращаются в снежинки,

Ложатся белым покрывалом

Любя, как мама укрывала.

Стелясь, по скомканной земле,

Чтобы спалось теплей тебе.

3.

Ночь. Холодно. Луна.

Сегодня как-то не до сна.

Всё мысли кружат в голове

О той случившейся беде.

Я не могу понять простое:

Как смог Ты допустить такое?

На хрупкую девчонку – трое.

***

И не было на ней таких грехов

Чтоб был Ты к ней уж так суров.

Ты лишь касанием перста Сметал в руины города.

Ведь мог её Ты защитить,

От тех злодеев оградить!

Но предпочел глаза закрыть.

***

И право я уже боюсь,

Тому ли Богу я молюсь.

***

А может, всё совсем иначе.

Её духовный мир богаче,

Не заслужили с ней мы быть.

И стоит нам себя винить,

Что замысел не поняли мы Твой.

И Лучик, что послал нам свой

Забрал обратно

Ты, домой.

***

И полный мыслями о том,

Я засыпаю. Снится сон.

4.

Вот вижу поле всё в цветах,

А сверху небо в облаках.

Стоит такой здесь аромат

Сильнее всех земных в стократ.

Его прекрасней просто нет.

На горизонте яркий свет

Обводит четко силуэт.

***

Ко мне по полю, что без края,

Так аккуратненько шагая,

Идет, цветочки обступая,

Неспешно, девушка босая.

И подошла, сказав: «Привет»,-

Перекрывая собой свет.

Я ж вымолвить не смог ответ.

***

Тебя узнал. Невероятно.

Ты улыбнулась так приятно

. А платье белое, простое.

Такое легкое, льняное,

Колышет нежный ветерок.

Его я ощутить не мог.

***

И волосы твои,

Спускаясь словно ручейки,

До пояса. Струятся,

От света золотом искрятся.

Сказала вновь с улыбкой ты:

«Ну вот, теперь знакомы мы.»

***

Я полный радости стоял

Тебя узреть не ожидал,

И еле вымолвил: «Привет».

Чем вызвал звонкий-звонкий смех.

От слез блестят твои глаза Как вдруг, взяла меня тоска.

***

«Я знаю, я ушла. Но не печальтесь вы.

Ведь нету вашей в том вины.

Ни на кого из вас я не имею зла.

Да и не плачьте, я ж не умерла.

Ты посмотри. Ведь я жива!». -

Своей рукой она взяла

Меня за руку. И была тепла.

***

«Я с вами рядом. Прямо тут». -

И пальчиком, мне ткнула в грудь.

«Я в летнем солнечном дожде.

Для вас оставлю на стекле

Из мелких капелек послание -

Его поймете содержание.

Я теплой беленькой снежинкой

Прижмусь к реснице, став слезинкой.

И если желтенький листок

Внезапно ваших тронет щек-

Вы не сердитесь – это я,

Коснулась вас мои друзья.»

***

И был наш длинным диалог

Но всё запомнить я не с мог.

А после, ты произнесла: «Ночь коротка. И мне пора».

Ты обернулась и пошла на свет

Я за тобою следом в след.

Но ты сказала строго: «Нет.»

***

«Тебе туда нельзя.

Послушай, лучше ты меня.

Я благодарна очень вам

И знаю всех по именам.

Вы все мои друзья теперь

Приснюсь я каждому, поверь.

Иди. Пока открыта дверь».

***

Твой палец вновь моей груди коснулся.

И сон растаял.

Я проснулся.

5.

Солнце. Холодно. Рассвет.

В окно пробился дневной свет.

Я долго думал всё о том,

Что это было? Просто сон?

Воображения игра?

Но мимо проходя окна

Ответ я получил сполна.

***

Там на ранетке у окна

Голубка белая была.

Она на веточке сидела

И прямо на меня смотрела.

Белее снега то перо,

Таких не видел я ещё.

***

Ладонь к стеклу я прислонил

И: «Это ты?», - спросил.

Как вдруг голубка сорвалась,

Да к небу быстро понеслась.

Где мелкий снег как конфетти

Стеной встал на её пути.

Но очень быстро за кружась

В него Голубка ворвалась,

Как в льдину огненным мечом.

И будто растворилась в нем.

***

И в это утро понял я,

Что вовсе ты не умерла,

Закрыв прекрасные глаза.

А лишь уснула… Навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU