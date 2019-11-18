На Урале горбольницу заставили нанять в детский сад врача

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-18T14:55:21+03:00

Решение пытались оспорить, но в итоге оставили без изменений

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Прокуратура Полевского обязала местную горбольницу нанять для детского сада №34 медработника, который бы работал там ежедневно. После проверки выяснилось, что учреждение находилось под их ответственностью, а отсутствие врача ставило под угрозу жизни и здоровье детей.

- Прокурор потребовал, чтобы горбольница наняла в детский сад врача, который бы присутствовал на работе ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд все требования удовлетворил. Больница пыталась оспорить решение, но его оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU