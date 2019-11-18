Не поменял летнюю резину на зимнюю: на Урале виновника смертельного ДТП отправили на три года в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-18T14:58:18+03:00

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В Алапаевске под суд отправили местного жителя Сергея Хвана, которого считают виновником смертельной аварии. В ней 15 октября 2018 года погибли три человека, а еще двое получили тяжелые травмы.

- В тот день Хван на своей «Ладе» ехал по 17-му километру трассы Верхняя Синячиха - Болотовское. Вместе с ним ехали еще две пассажирки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом он не проверил, что на машине летняя резина, а были уже заморозки и ездить на ней категорически запрещалось.

Из-за этого он потерял управление, выехал на встречку, где столкнулся с другой легковушкой. У нее в салоне находились водитель и два пассажира - мужчина и женщина.

- В результате аварии две пассажирки Хвана получили тяжелые травмы, от которых в скором времени скончались, - добавили в прокуратуре. - Кроме того, еще один пассажир другой легковушки получил также тяжелые травмы и погиб через неделю в больнице.

Свою вину Хван признал лишь частично - то, что он нарушил ПДД, он отрицал. Суд назначил ему три года колонии-поселения и лишил прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU