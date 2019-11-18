«Шансов выжить не было»: прокуратура начала проверку детского сада на Уралмаше, где скончался годовалый малыш

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-18T15:04:36+03:00

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Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в частном детском садике «Мой дошколенок», где недавно скончался годовалый мальчик. Как мы уже ранее писали, ребенку стало плохо в ночь на 13 ноября. Малыша госпитализировали из дома в больницу № 40, где он скончался.

По словам источника «КП» - Екатеринбург» в правоохранительных органах, у ребенка практически не было шансов выжить. В свидетельстве о смерти врачи указали причиной - синдром Уотерхауса - Фридериксена.

- Родители мальчика отказались от первой госпитализации, но там такое заболевание, где счет идет на секунды, и шансов выжить крайне мало. Руководство садика отрицает свою причастность к трагедии, учреждение закрыто на карантин на время проверки Роспотребнадзора.

Кроме того, свою проверку проводит и Следственный комитет. Отметим, что незадолго до смерти родители вернулись с мальчиком из Киргизии.

ИСТОЧНИК KP.RU