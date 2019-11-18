2019-11-18T15:04:36+03:00
Происшествия

«Шансов выжить не было»: прокуратура начала проверку детского сада на Уралмаше, где скончался годовалый малыш

Мать мальчика обвиняет в халатности воспитателей
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в частном детском садике «Мой дошколенок», где недавно скончался годовалый мальчик. Как мы уже ранее писали, ребенку стало плохо в ночь на 13 ноября. Малыша госпитализировали из дома в больницу № 40, где он скончался.

По словам источника «КП» - Екатеринбург» в правоохранительных органах, у ребенка практически не было шансов выжить. В свидетельстве о смерти врачи указали причиной - синдром Уотерхауса - Фридериксена.

- Родители мальчика отказались от первой госпитализации, но там такое заболевание, где счет идет на секунды, и шансов выжить крайне мало. Руководство садика отрицает свою причастность к трагедии, учреждение закрыто на карантин на время проверки Роспотребнадзора.

Кроме того, свою проверку проводит и Следственный комитет. Отметим, что незадолго до смерти родители вернулись с мальчиком из Киргизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наша фитнес-няша: красавица с Урала победила на ЧМ по бодибилдингу
«Обожаю грузинскую кухню и психологию»: «Мисс Ноябрь по версии КП» стала визажист из Екатеринбурга
Ботанический сад в Екатеринбурге станет платным
Рассталась с парнем своей мечты: стали известны подробности гибели молодой мамы из Первоуральска
Четверо в больнице: на свердловской трассе в жуткой аварии столкнулись две «Лады»
В Екатеринбурге девятые сутки ищут 15-летнюю школьницу со шрамом на правой щеке
Умер уральский писатель Игорь Сахновский
Подстанция нового поколения 500 кВ «Преображенская» стала первым магистральным сетевым объектом Урала, переведенным на телеуправление
В Екатеринбурге врачи вживили маленькой девочке в мозг стимулятор, чтобы уменьшить ее приступы эпилепсии
Поездки в общественном транспорте Екатеринбурга станут дешевле
У стадиона «Екатеринбург-арена» появился новый директор
«Под угрозой разрушения почти 100 зданий»: екатеринбуржцев научат сохранять памятники архитектуры
«Поговорим о своей судьбе и судьбе России»: уральский писатель Иванов напишет книгу вместе с читателями
На Урале выбрали нового оператора Единой социальной карты
Что делать, если провалился под лед и начал тонуть: публикуем несколько советов от свердловских спасателей
«Лежал в полусогнутой позе»: замерзшее тело потерявшегося в лесу дедушки обнаружил местный охотник
Tele2 дарит 1 Тб трафика владельцам новых iPhone
За выходные в Екатеринбурге произошло две жестких аварии с автобусом и троллейбусом