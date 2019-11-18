«Состояние тяжелое»: в Екатеринбурге у супермаркета неизвестные напали с ножом на парня

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-18T15:05:42+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге у супермаркета «Пятерочка», которая находится на Куйбышева, 21, произошло ЧП - прямо у дверей в магазин на 25-летнего молодого человека неизвестные напали с ножом и скрылись.

От того, что удар пришелся на вену ноги, он потерял много крови. Скорая доставила его в тяжелом состоянии в больницу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что делом сейчас занимается полиция. Сотрудники изучают съемки с камер видеонаблюдения.

- Молодой человек сейчас находится в больнице, пока опросить его не представляется возможным ввиду состояния его здоровья, - добавили в пресс-группе. - Личности и местонахождение других участников конфликта устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU