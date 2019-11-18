Юные екатеринбуржцы взяли сразу шесть медалей на Первенстве России по дзюдо

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-18T15:07:26+03:00

В их копилке два золота, серебро и три бронзы

Изменить размер текста: A A

В конце прошлой неделе в Красноярске состоялось Первенство России среди юниоров и юниорок по дзюдо, в возрасте до 21 года. В этот раз на него съехалось рекордное количество участников - 613 атлетов. От Свердловской области участвовали 34 спортсмена.

- В первый день золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов завоевала представительница училища Олимпийского резерва Сафронова Екатерина, - рассказали в пресс-службе федерации дзюдо Свердловской области.

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Она уверенно обошла соперниц из Пермского и Красноярского краев и Москвы и встретилась со спортсменкой из Орловской области.

- Борьба была тяжелой и долгой, но Екатерина смогла показать силу и характер, - добавили в федерации. - Во второй день Надежда Яговитина завоевала бронзу в категории до 57 килограммов.

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

В третий день еще одно золото в копилку уральцев принесла Халтурина Ксения в категории до 63 килограммов. А в последний день соревнований еще три спортсмена заполучили свои медали: Ксения Хисматуллина взяла серебро в категории до 78 килограммов, а бронзу - Ольга Михеева. Еще одну брозу в категории до 55 килограммов взял Степан Сынкин.

ИСТОЧНИК KP.RU