2019-11-18T15:07:26+03:00
Общество

Юные екатеринбуржцы взяли сразу шесть медалей на Первенстве России по дзюдо

В их копилке два золота, серебро и три бронзы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Федерация дзюдо Свердловской областиФото: Федерация дзюдо Свердловской области
Изменить размер текста:

В конце прошлой неделе в Красноярске состоялось Первенство России среди юниоров и юниорок по дзюдо, в возрасте до 21 года. В этот раз на него съехалось рекордное количество участников - 613 атлетов. От Свердловской области участвовали 34 спортсмена.

- В первый день золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов завоевала представительница училища Олимпийского резерва Сафронова Екатерина, - рассказали в пресс-службе федерации дзюдо Свердловской области.

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Она уверенно обошла соперниц из Пермского и Красноярского краев и Москвы и встретилась со спортсменкой из Орловской области.

- Борьба была тяжелой и долгой, но Екатерина смогла показать силу и характер, - добавили в федерации. - Во второй день Надежда Яговитина завоевала бронзу в категории до 57 килограммов.

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

В третий день еще одно золото в копилку уральцев принесла Халтурина Ксения в категории до 63 килограммов. А в последний день соревнований еще три спортсмена заполучили свои медали: Ксения Хисматуллина взяла серебро в категории до 78 килограммов, а бронзу - Ольга Михеева. Еще одну брозу в категории до 55 килограммов взял Степан Сынкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наша фитнес-няша: красавица с Урала победила на ЧМ по бодибилдингу
«Обожаю грузинскую кухню и психологию»: «Мисс Ноябрь по версии КП» стала визажист из Екатеринбурга
Ботанический сад в Екатеринбурге станет платным
Рассталась с парнем своей мечты: стали известны подробности гибели молодой мамы из Первоуральска
Четверо в больнице: на свердловской трассе в жуткой аварии столкнулись две «Лады»
В Екатеринбурге девятые сутки ищут 15-летнюю школьницу со шрамом на правой щеке
Умер уральский писатель Игорь Сахновский
Подстанция нового поколения 500 кВ «Преображенская» стала первым магистральным сетевым объектом Урала, переведенным на телеуправление
В Екатеринбурге врачи вживили маленькой девочке в мозг стимулятор, чтобы уменьшить ее приступы эпилепсии
Поездки в общественном транспорте Екатеринбурга станут дешевле
У стадиона «Екатеринбург-арена» появился новый директор
«Под угрозой разрушения почти 100 зданий»: екатеринбуржцев научат сохранять памятники архитектуры
«Поговорим о своей судьбе и судьбе России»: уральский писатель Иванов напишет книгу вместе с читателями
На Урале выбрали нового оператора Единой социальной карты
Что делать, если провалился под лед и начал тонуть: публикуем несколько советов от свердловских спасателей
«Лежал в полусогнутой позе»: замерзшее тело потерявшегося в лесу дедушки обнаружил местный охотник
Tele2 дарит 1 Тб трафика владельцам новых iPhone
За выходные в Екатеринбурге произошло две жестких аварии с автобусом и троллейбусом