2019-11-18T15:08:36+03:00
Спорт

Уральский «Автомобилист» продлил победную серию, снова обыграв «Трактор»

Челябинцы шли по пятам, но наша сборная сумела вырваться вперед
Мария Трапезникова
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Екатеринбургская сборная по хоккею «Автомобилист» накануне, 17 ноября, вновь сразилась с «Трактором» на льду Челябинска. Под конец первого периода счет открыл Вячеслав Литовченко, но в середине второго соперники успешно отыгрались.

- На старте третьего периода Андрей Обидин вывел «Автомобилиста» вперед, но челябинцы решили идти по пятам и вновь сравняли счет, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

В итоге за 3,5 минуты до сирены Георгий Белоусов забросил третью шайбу, а затем Найджел Доус установил окончательный счет - 4:2 в пользу нашей сборной.

Напомним, что «шоферы» уже играли с «Трактором» и на их же поле одолели их со счетом 5:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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