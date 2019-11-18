2019-11-18T15:10:01+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: екатеринбуржцы больше всех ждут в гости Деда Мороза

Новогодний волшебник уже начал свое ежегодное турне по России
Мария Трапезникова
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Екатеринбург оказался на седьмом местеЕкатеринбург оказался на седьмом местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для всех тех, кто верит в новогоднее чудо, сегодняшняя дата особенно значима - ведь сегодня, 18 ноября, день рождения Деда Мороза. Именно в эти дни на его родине, в Великом Устюге, наступает настоящая зима и ударяют морозы.

И к этой дате аналитики из Tvil.ru решили выяснить, где же визит доброго волшебника ждут больше всего, и составил топ-10. Екатеринбург тоже вошел в этот рейтинг и оказался на седьмом месте.

- Самым желанным городом, где россияне хотели бы встретиться с Дедом Морозом, оказался Санкт-Петербург (26,09 %). На втором месте - Москва (15,22 %). А третье место поделили между собой Казань и Тюмень (по 10,87 %), - рассказали в пресс-службе сервиса. - За Екатеринбург отдали 6,52 % голосов. Опрос проводился в соцсетях, в нем приняли участие около 300 человек.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

Дед Мороз, кстати, уже начал свое ежегодное турне по России. В этом году он планирует посетить 28 городов, а свой день рождения отмечает в Новосибирске.

Сегодня мы, кстати, рассказывали о том, что в ближайшие дни Екатеринбург ждет резкое и очень сильное похолодание. Наверное, Урал тоже готовится к визиту новогоднего волшебника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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