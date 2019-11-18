Кутайтесь как можно теплее: в начале недели по Екатеринбургу ударят сильные заморозки

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-18T15:11:31+03:00

Ночь на вторник обещает быть самой холодной - до -27

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Наступило то время, к которому все так долго готовились, - на Урал пришли настоящие, зимние, морозные холода. Чтобы не околеть на улице, одевайтесь теплее, не забывайте шапки и варежки. А мы рассказываем, какую погоду синоптики из Уралгидрометцентра пообещали на ближайшие дни.

В понедельник, 18 ноября, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах города может пройти снег, а где-то на дорогах образуется гололедица. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -5… -7, а вот к вечеру похолодает до -11.

В ночь на 19 ноября ожидаются очень сильные морозы - резкое похолодание до -27. Будет облачно и без осадков. Днем потеплеет до -22.

Такая же погода ожидает горожан и в ночь на 20 ноября - воздух остынет до -23… -25. А вот днем столбики термометра поднимутся сразу на десять отметок - до -14… -16.

ИСТОЧНИК KP.RU