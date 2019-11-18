«Все было в дыму»: в Екатеринбурге в подземном паркинге вспыхнула элитная иномарка

СЕГОДНЯ 06:04 2019-11-18T06:04:48+03:00

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Минувшим вечером, 17 ноября, в районе Втузгородка по улице Комсомольская задымился подземный паркинг рядом с одной из многоэтажек. Оказалось, что внутри вспыхнула иномарка Mazda. Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:44.

- На площади в четыре «квадрата» огнем уничтожены моторный отсек и салон автомобиля, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

А вот так картина выглядела внутри. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

К счастью, никто во время пожара не пострадал. Огонь сумели потушить уже через 15 минут, а в 21:59 закончили разбирать сгоревшие конструкции.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Живу там и машину паркую там. Не пустили на паркинг. Все было в дыму, все два уровня. Пришлось оставлять на улице, - рассказал один из жильцов многоэтажки, Антон.

На Втузгородке в подземном паркинге горит иномарка.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU