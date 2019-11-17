Пришлось эвакуировать людей: в Екатеринбурге загорелась бургерная

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-17T18:04:49+03:00

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В Екатеринбурге загорела бургерная в центре города. В одном из заведений в здании на Карла Либкнехта, 23 пожар случился в воскресенье вечером. На место приехали спасатели и оцепили территорию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что причиной задымления стало тление жировых отложений в вытяжке. Огнеборцы ликвидировали тление с помощью огнетушителя. До прибытия пожарных подразделений из кафе самостоятельно эвакуировались 4 человека, - рассказали в ведомстве спасателей.

Никто из посетителей не пострадал. В данный момент спасатели занимаются проливкой.

Один из очевидцев рассказал в социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Екатеринбург», что сначала погас свет и запахло гарью. Только затем начали выводить посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU