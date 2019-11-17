Уральские волонтеры прекратили поиски Валерия Перцова
Мужчина пропал 15 ноября
Фото: "Лиза Алерт"/Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Под Екатеринбургом прекратили поиски Валерия Перцова. 72-летний мужчина пропал 15 ноября в поселке Верхнее Дуброво. С тех пор его больше никто не видел. Заявление в полицию принесла его супруга.
Несколько дней волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полиция искали Валерия Перцова. Но к сожалению сегодня, 17 ноября добровольцы закрыли поиски.
- Валерий Перцов найден, погиб, - заявили волонтеры.
Из источника в правоохранительных органах стало известно, что тело мужчины нашли охотники в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU