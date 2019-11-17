Следователи разбираются в смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-17T13:22:28+03:00

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Следственный комитет по Свердловской области начал проверки после смерти мальчика. Малыш умер 13 ноября от инфекции. По ловам мамы мальчика, она забрала ребенка из детского садика с температурой, а воспитатели никак на это не отреагировали. Дома малышу стало еще хуже и его забрали на скорой в больницу, где он скончался через несколько часов. -

-Органами СК России с целью установления всех причин данной трагедии будет проведен комплекс проверочных мероприятий. Для определения точной причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

По результатам этой проверки будет принято решения. Отметим, что мама мальчика Юлия обвиняет в халатности врачей и воспитателей детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU