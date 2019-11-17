2019-11-17T11:53:30+03:00
Звезды

«Шуток больше в два раза»: Сергей Исаев раскрыл тайны подготовки шоу «Уральские пельмени»

По словам артиста многие номера не попадают в концертную программу
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Уральские пельмени" группа в соцсети "Вконтакте"Фото: "Уральские пельмени" группа в соцсети "Вконтакте"
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Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал, как они готовятся к концертам. Тайнами закулисной жизни юморист поделился у себя на странице в Instagram. По словам Исаева, многие номер даже не попадают в программу.

- В среднем мы пишем 26-28 номеров на каждый концерт! Показать все номера в одном концерте, невозможно, иначе концерт будет длиться 4-5часов. Поэтому 17-18 номеров мы показываем в пятницу, в субботу добавляем новые и оставляем лучшие с пятницы, - признался Сергей с соцсетях.

Юморист посоветовал поклонникам приходить на их выступления в пятницу и в субботу.

Напомним, недавно «Уральские пельмени» были на слуху. Из коллектива ушла красотка Юлия Михалкова. Недавно девушка объявила об этом официально, теперь она занимается сольным проектом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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