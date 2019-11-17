2019-11-17T10:26:14+03:00
Общество

Бывший нападающий «Автомобилиста» помогает коту Виктору скидывать вес

Николай Пронин сейчас работает тренером ХК «Адмирал». Недавно он провел для пушистика тренировку
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ХК "Адмирал"Фото: ХК "Адмирал"
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История с котом Виктором не утихает по сей день. Вот уже за миленького толстячка взялись профессионалы. Накануне тренер ХК «Адмирал», а в прошлом нападающий екатеринбургского ХК «Автомобилист» Николай Пронин помогал котику скидывать вес.

«Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — сообщает пресс-служба «Адмирала» на своей странице в Instagram.

Подъем по канату, беговая дорожка, силовые упражнения – Виктору пришлось попотеть. Но все остались довольны. Все это время рядом был его хозяин.

Фото: ХК "Адмирал"

Фото: ХК "Адмирал"

Напомним, кот Виктор прославился на вся страну неделю назад. Его хозяин Михаил Галин летел во Владивосток вместе с ним. Из-за большого веса пушистика пришлось бы сдать в багаж, но владелец питомца решил подменить не взвешивании Виктора на другого кота. Афера не сошла им с рук, и авиакомпания «Аэрофлот» лишила Михаила миль, накопленных за 14 лет.

Также отметим, Николай Пронин, сейчас тренерует «Адмирала», в прошлом нападающий. 2012/2013 он провел в Екатеринбурге, выступая за «Автомомбилист». Выходил на лед в 49 играх и заработал семь очков по системе «гол+пас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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