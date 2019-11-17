2019-11-17T09:08:07+03:00
Спорт

Восемь досрочных побед, одна ничья, кровь и ссадины: чем закончился уральский турнир по ММА

Главный бой между Тимуром Нагибиным и бывшим бойцом UFC Майком Сантьяго завершился победой россиянина
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба RCC: Russian Cagefighting ChampionshipФото: пресс-служба RCC: Russian Cagefighting Championship
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге прошел турнир по ММА RCC: Intro. Это уральская лига, которая с каждым годом становится более популярной. Всего во время шоу прошло 11 поединков, восемь из которых закончилось досрочно, одна ничья.

В этот раз главным боем вечера был между россиянином Тимуром Нагибиным и бывшим бойцом UFC Майком Сантьяго. Поединок завершился через два раунда, американец отказался продолжать драться. На лице Сантьяго выскочила большая гематома, и полностью закрылся левый глаз, уточняют в пресс-службе турнира. По словам Нагибина, он мог забрать победу досрочно еще во втором раунде, но принял решение не наносить лишнего вреда своему оппоненту.

- У меня есть такая проблема – включается человеческий фактор и не хочется наносить ненужный вред. Поэтому не стал добивать в конце второго раунда – я видел, что выигрываю бой и в перерыве подошел к рефери, чтобы он остановил бой, - сказал россиянин.

Следующий турнир по ММА в Екатеринбурге пройдет 14 декабря. На ринг выйдет Иван Штырков и Александр Шлеменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришлось эвакуировать людей: в Екатеринбурге загорелась бургерная
Уральские волонтеры прекратили поиски Валерия Перцова
Следователи разбираются в смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге
«Шуток больше в два раза»: Сергей Исаев раскрыл тайны подготовки шоу «Уральские пельмени»
Бывший нападающий «Автомобилиста» помогает коту Виктору скидывать вес
Надевайте шапочки и рукавички: в Екатеринбург идут морозы
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году