Восемь досрочных побед, одна ничья, кровь и ссадины: чем закончился уральский турнир по ММА

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-17T09:08:07+03:00

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В Екатеринбурге прошел турнир по ММА RCC: Intro. Это уральская лига, которая с каждым годом становится более популярной. Всего во время шоу прошло 11 поединков, восемь из которых закончилось досрочно, одна ничья.

В этот раз главным боем вечера был между россиянином Тимуром Нагибиным и бывшим бойцом UFC Майком Сантьяго. Поединок завершился через два раунда, американец отказался продолжать драться. На лице Сантьяго выскочила большая гематома, и полностью закрылся левый глаз, уточняют в пресс-службе турнира. По словам Нагибина, он мог забрать победу досрочно еще во втором раунде, но принял решение не наносить лишнего вреда своему оппоненту.

- У меня есть такая проблема – включается человеческий фактор и не хочется наносить ненужный вред. Поэтому не стал добивать в конце второго раунда – я видел, что выигрываю бой и в перерыве подошел к рефери, чтобы он остановил бой, - сказал россиянин.

Следующий турнир по ММА в Екатеринбурге пройдет 14 декабря. На ринг выйдет Иван Штырков и Александр Шлеменко.

ИСТОЧНИК KP.RU