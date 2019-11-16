2019-11-16T18:37:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды

Теперь полиции предстоит определять победителя в коммунальной войне
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Коммунальщики уже написали заявление в полициюКоммунальщики уже написали заявление в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уникальный и возмутительный инцидент произошел в Екатеринбурге – жители многоэтажки №225 на улице Бажова взяли в заложники аварийную бригаду. Недовольные граждане требовали устранить прорыв воды, из-за которого они остались без воды.

Теперь полиции предстоит определять победителя в коммунальной войне.

- Жители закрыли в подвале работников управляющей компании, просили сделать им ремонтные работы. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть ОП №7. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Не исключено, что все может закончиться как уголовным делом в отношении жильцов, так и разбирательством для коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году