В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-16T18:37:08+03:00

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Уникальный и возмутительный инцидент произошел в Екатеринбурге – жители многоэтажки №225 на улице Бажова взяли в заложники аварийную бригаду. Недовольные граждане требовали устранить прорыв воды, из-за которого они остались без воды.

Теперь полиции предстоит определять победителя в коммунальной войне.

- Жители закрыли в подвале работников управляющей компании, просили сделать им ремонтные работы. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть ОП №7. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Не исключено, что все может закончиться как уголовным делом в отношении жильцов, так и разбирательством для коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU