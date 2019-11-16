Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-16T18:25:49+03:00

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Волейболистки «Уралочки-НТМК» без проблем разобрались с казанским «Динамио» в рамках пятого тура чемпионата России. Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22).

Фото: ВК "Уралочка-НТМК"

Таким образом теперь в активе «Уралочки» четыре победы в пяти играх, а вот для «Динамо» это поражение стало уже вторым в нынешнем сезоне. Следующую игру «Уралочка» проведет 25 ноября дома с «Заречьем-Одинцово».

ИСТОЧНИК KP.RU