В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-16T13:12:29+03:00

Мужчину доставили на берег на резиновой лодке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В Екатеринбурге спасатели МЧС выручили рыбака, который провалился под лед. Несмотря на то, что морозы держатся на Урале всего лишь пару дней, любители рыбалки игнорируют правила безопасности и выходят на тонкий лед.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 13:15.

- На место незамедлительно выдвинулись спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, сотрудники 9 пожарно-спасательной части 60 отряда Федеральной противопожарной службы Свердловской области и Службы спасения, - рассказывают в главке МЧС региона.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К прибытию спасателей рыбак сумел вскарабкаться на лед и выйти из полыньи. Было принято решение вытаскивать его на резиновой лодке. Спасатели в гидрокостюмах добрались до мужчины и доставили его на берег.

- Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Спасательная операция завершилась в течении сорока минут. Всего в спасательной операции были задействованы 18 человек и 4 единиц техники, - отметили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС напоминают: процесс формирования ледового покрова на Среднем Урале только начался и его толщина ещё не достигла величин, безопасных для выхода на лед! Если Вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об увиденном по телефону МЧС России – 101.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/744153" frameborder="0"></iframe> Под Екатеринбургом спасли рыбака.Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что недавно уральские спасатели вытащили из воды велосипедиста, который хотел сократить путь и провалился под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU