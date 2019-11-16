В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
В Екатеринбурге спасатели МЧС выручили рыбака, который провалился под лед. Несмотря на то, что морозы держатся на Урале всего лишь пару дней, любители рыбалки игнорируют правила безопасности и выходят на тонкий лед.
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 13:15.
- На место незамедлительно выдвинулись спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, сотрудники 9 пожарно-спасательной части 60 отряда Федеральной противопожарной службы Свердловской области и Службы спасения, - рассказывают в главке МЧС региона.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
К прибытию спасателей рыбак сумел вскарабкаться на лед и выйти из полыньи. Было принято решение вытаскивать его на резиновой лодке. Спасатели в гидрокостюмах добрались до мужчины и доставили его на берег.
- Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Спасательная операция завершилась в течении сорока минут. Всего в спасательной операции были задействованы 18 человек и 4 единиц техники, - отметили в МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В МЧС напоминают: процесс формирования ледового покрова на Среднем Урале только начался и его толщина ещё не достигла величин, безопасных для выхода на лед! Если Вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об увиденном по телефону МЧС России – 101.
Под Екатеринбургом спасли рыбака.Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Напомним, что недавно уральские спасатели вытащили из воды велосипедиста, который хотел сократить путь и провалился под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU