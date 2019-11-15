«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши

15 Нояб. 18:24 2019-11-15T18:25:12+03:00

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В Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России из-за своего названия доставка суши. «Ёбидоёби» открывается по франшизе одноименной красноярской компании. В столице Урала, как указано на сайте, она появится в феврале 2020 года. Служба доставки должна открыться на улице Татищева, сейчас там делают ремонт. Оригинальное название делает компанию очень популярной, среди любителей японской кухни.

- «ЁбиДоёби» [ | Ё:би доё:би] в переводе с японского означает «День недели - суббота». Так пусть каждый день будет такой же энергичный и весёлый, как суббота! А символичное название вызывает улыбку у вас - молодых и активных любителей суши с отличным чувством юмора, - написано в группе ВКонтакте службы доставки.

Сеть была создана в Красноярске в 2016 году. Спустя месяц после открытия местные жители пожаловались, что выражение «Ёбидоёби» указывает на «признаки совершения противоправных деяний в сфере общественной нравственности». Но специалисты не нашли в названии нарушений.

Сейчас доставка работает в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Абакане, Йошкар-Оле и Канске.

ИСТОЧНИК KP.RU