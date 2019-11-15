15 Нояб. 17:31 2019-11-15T17:31:14+03:00

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Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью». В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции. Это мероприятие нужно для того, чтобы призвать людей взаимодействовать с органами внутренних дел и вместе бороться с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ.

По статьям, касающимся незаконного оборота наркотических средств с начала года в суды направили 2 234 уголовных дела. Сыщики за это время изъяли 97 486 грамм наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того было выявлено 63 наркопритона. В Единый реестр запрещенной информации внесли 37 сайтов, продающих наркотики.

- Ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств синтетического происхождения в Свердловскую область с территории Москвы. Задержаны оптовые курьеры Интернет – магазинов, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Представителями МВД выявлено за год 56 преступлений, совершенных организованными группами, к уголовной ответственности привлечен 81 участник.

Сведения о наркопритонах, фактах распространения и потребления наркотических средств и людях, вовлекающих молодежь в преступный бизнес, сотрудники полиции просят сообщать по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД по Свердловской области: (343) 358-71-61 или по линии «02».

Чтобы получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц можно позвонить:

- «телефон доверия» экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области — 8-800-300-11-00,

- «горячая линия» Областной наркологической больницы — 8-800-3333-118,

- «телефон доверия» для детей и подростков — (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

ИСТОЧНИК KP.RU