2019-11-15T17:33:48+03:00
Общество

Екатеринбург встал в пятничной пробке

Движение на дорогах оценивается в 9 баллов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Пробки в городе оцениваются в 9 балловПробки в городе оцениваются в 9 балловФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург встал в пятничной пробке. Движение на дорогах, по данным сервиса Яндекс.Пробки оценивается в 9 баллов. В городе произошло как минимум 9 ДТП. Больше всего проезд затруднен на проспекте Ленина от Репина до Мичурина в обе стороны. Также машины не могут проехать по улице Куйбышева.

Напомним, позавчера в городе из-за скользкой дороги в ДТП попали больше 100 автомобилей. О количестве аварий, произошедших сегодня, оперативно узнать у сотрудников ГИБДД не удалось.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году