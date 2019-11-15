15 Нояб. 17:07 2019-11-15T17:33:48+03:00

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Екатеринбург встал в пятничной пробке. Движение на дорогах, по данным сервиса Яндекс.Пробки оценивается в 9 баллов. В городе произошло как минимум 9 ДТП. Больше всего проезд затруднен на проспекте Ленина от Репина до Мичурина в обе стороны. Также машины не могут проехать по улице Куйбышева.

Напомним, позавчера в городе из-за скользкой дороги в ДТП попали больше 100 автомобилей. О количестве аварий, произошедших сегодня, оперативно узнать у сотрудников ГИБДД не удалось.

Фото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU