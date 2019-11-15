Екатеринбург встал в пятничной пробке
Движение на дорогах оценивается в 9 баллов
Пробки в городе оцениваются в 9 балловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург встал в пятничной пробке. Движение на дорогах, по данным сервиса Яндекс.Пробки оценивается в 9 баллов. В городе произошло как минимум 9 ДТП. Больше всего проезд затруднен на проспекте Ленина от Репина до Мичурина в обе стороны. Также машины не могут проехать по улице Куйбышева.
Напомним, позавчера в городе из-за скользкой дороги в ДТП попали больше 100 автомобилей. О количестве аварий, произошедших сегодня, оперативно узнать у сотрудников ГИБДД не удалось.
Фото: Яндекс.Пробки
ИСТОЧНИК KP.RU