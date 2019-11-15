2019-11-15T15:59:51+03:00
Общество

На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины

Уральский банк реконструкции и развития совместно с 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства провели мероприятие для детей-сирот из четырех социальных учреждений Екатеринбурга
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Фото: предоставлено пресс-службой УБРиРФото: предоставлено пресс-службой УБРиР
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства провели мероприятие для детей-сирот из четырех социальных учреждений Екатеринбурга.

Мероприятие прошло 12-13 ноября в рамках благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо». В проекте приняло участие более 60 ребят от 7 до 17 лет. Они посетили экспозицию, расположенную на основной площадке биеннале — в здании действующего Уральского оптико-механического завода (входит в Госкорпорацию Ростех).

Для каждой возрастной категории был разработан свой экскурсионный маршрут. Ребята помладше поучаствовали в программе «Создай свою вселенную», включающей в себя знакомство с десятью произведениями современных художников, подростки посетили экскурсионные программы «Время личное и общее» и «Бессмертие и технологии», увидев от 16 до 20 работ.

Кроме того, воспитанники детских домов в формате творческого занятия попробовали выразить свои ощущения от выставки. С помощью красок и холста, фольги, цветной и крафтовой бумаги, вырезок из газет и журналов ребята смогли поделиться своим видением, чувствами и эмоциями от художественного проекта, а также изобразить своих сверстников или самого себя. Часть подростков оформили свои впечатления в первый авторский зин — небольшой рукотворный журнал.

«Благотворительная программа УБРиР «Дети верят в чудо» уже 11 лет занимается поддержкой детей-сирот в сфере социальной адаптации и профориентации, — рассказал директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков. — И когда организаторы 5-ой Уральской индустриальной биеннале предложили нам провести совместное мероприятие для воспитанников социальных учреждений, мы поддержали инициативу коллег. Всё получилось более чем удачно, и мы надеемся на продолжение сотрудничества и расширение локации по детским домам и социальным приютам — как нашего региона, так и других областей. Хотелось бы, чтобы как можно больше ребят могло знакомиться с творчеством современных авторов и художников. Надеюсь, это поможет подрастающему поколению в выборе собственной творческой и профессиональной стези».

По словам самих юных экскурсантов, выставка перевернула их представление об искусстве. «Оказывается все, что нас окружает, может быть искусством!», «Эта выставка сломала мне мозг!» «Я просто с другой стороны жизнь увидела!» — такие отзывы были у ребят сразу после посещения биеннале.

«Наши ребята впервые посетили экспозицию Уральской индустриальной биеннале и впервые поучаствовали в изготовлении авторского зина после окончания экскурсии. Дети в восторге, мероприятие получилось великолепным! Надеемся, что полученные впечатления помогут в раскрытии собственных художественных талантов ребят», — поделилась директор АНО «Возможность» Наталья Иванова.

«Мы с большим удовольствием посетили мероприятие, — рассказала директор центра помощи семье и детям «Отрада» Наталия Белова. — Каждому из ребят запомнились какие-то свои работы художников, было очень интересно и порой неожиданно. Также нашим воспитанникам понравился мастер-класс. С помощью баллончиков с краской и трафаретов ребята оформили блокноты в стилистике одной из работ биеннале, а с помощью карандашей, акварели и огромного листа, расстеленного на полу, изобразили своих сверстников или нарисовали самих себя, а также запечатлели свои эмоции от увиденного».

Сами организаторы биеннале также остались довольны случившейся интеграцией.

«Наша миссия, как и любого крупного культурного события, — просветительская, — отметила куратор программы медиации 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Дарья Маликова. — В стремлении охватить самые разные категории зрителей биеннале обратилась к самой отзывчивой аудитории — детям и подросткам. Это искусство зачастую понятнее и ближе им, чем людям старшего поколения, потому что говорит на знакомом им визуальном языке о явлениях, среди которых они выросли, с которыми встречаются ежедневно: реклама, видеоигры, интернет, образы массовой культуры и так далее. Мы стремимся к тому, чтобы Уральская индустриальная биеннале стала для детей и подростков местом, где возможна рефлексия об актуальной культуре».

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