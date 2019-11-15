На свердловской трассе перевернулся грузовик

15 Нояб. 14:58 2019-11-15T14:58:55+03:00

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Сегодня днем, около 13:25, на 10-ом километре трассы Богданович – Покровское произошло жесткое ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением, врезался в стоящую на «аварийке» фуру и вылетел в кювет. От этого он перевернулся и приземлился на крышу.

В ГИБДД отметили, что, к счастью, в аварии никто не пострадал. Чего не скажешь о машинах.

Фото: сообщество "ГАИ Богданович (Городской Авто Информатор)"

Фото: сообщество "ГАИ Богданович (Городской Авто Информатор)"

Напомним, что накануне спасатели МЧС вынесли штормовое предупреждение о сильных метелях и снегопадах, которые обрушатся на Урал. Госавтоинспекторы просят водителей быть в это время предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU