На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта

15 Нояб. 14:37 2019-11-15T14:37:46+03:00

Молодой человек выпил на корпоративе и неадекватно отреагировал на замечание

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В Реже под суд отправили местного 25-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве собственной бабушки. Трагедия произошла накануне Международного женского дня.

- Молодой человек работал поваром и сильно выпил на корпоративе. После этого он пришел домой, где продолжил пить, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – А жил он в одной квартире со своей бабушкой.

Пожилая женщина сделала ему замечание по поводу алкоголя, на что внук отреагировал неадекватно – он стал избивать 85-летнюю пенсионерку руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

В итоге, суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU