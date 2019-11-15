На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
В Реже под суд отправили местного 25-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве собственной бабушки. Трагедия произошла накануне Международного женского дня.
- Молодой человек работал поваром и сильно выпил на корпоративе. После этого он пришел домой, где продолжил пить, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – А жил он в одной квартире со своей бабушкой.
Пожилая женщина сделала ему замечание по поводу алкоголя, на что внук отреагировал неадекватно – он стал избивать 85-летнюю пенсионерку руками и ногами. От полученных травм она скончалась.
В итоге, суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU