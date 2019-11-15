2019-11-15T14:26:23+03:00
Общество

На крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге построят гигантский бассейн без краев

Открыть его хотят уже в 2020 году
Мария Трапезникова
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Бассейн построят на месте вертолетной площадкиБассейн построят на месте вертолетной площадкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на крыше бизнес-центра «Высоцкий» начали строить уникальный бассейн под открытым небом и без краев. Его планируют установить на месте вертолетной площадки, а открыть хотят уже летом 2020 года. Об этом рассказал совладелец башни Андрей Гавриловский.

Работать бассейн будет круглогодично. Зимой температуру воды будут поднимать до 40 градусов и эффектно подсвечивать пар. Кроме него планируют построить бани с панорамными окнами. В них будут парилки и банные комнаты, где люди смогут расслабиться и почитать книжки.

Примерная цена пока не называется, но отмечается, что она будет «доступной», чтобы люди могли массово купаться на крыше центра и любоваться видами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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