Расчет ПДН не повлиял на выдачи — УБРиР фиксирует бум кредитования

15 Нояб. 14:14 2019-11-15T14:14:34+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам октября 2019 года отмечает повышенный интерес частных клиентов к кредитованию. Так, в октябре по сравнению с сентябрем объемы выданных кредитов выросли на 28,5%. Также отмечается существенный рост средней суммы кредита — на 14%.

«Взвешенная позиция по рискам помогла нам сформировать качественный кредитный портфель. Привлекательные условия кредитования приводят в банк хороших заемщиков, поэтому вступившие в силу правила Центрального банка России по расчету ПДН никак не отразились на нашем бизнесе. Напротив, мы наблюдаем существенный рост как в количестве кредитных выдач, так и в их объеме», — говорит руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

По ее словам, наибольшую долю (53%) в кредитных выдачах октября составили потребительские кредиты. Также заметно повысился спрос и на рефинансирование: если в сентябре его доля составляла 11%, то в октябре — уже 21%.

Напомним, осенью УБРиР существенно снизил ставки по потребительским кредитам. Так, получить заемные средства по кредиту «Открытый» теперь можно по ставке от 9,5%, Срок кредитования составляет 3, 5 или 7 лет. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей. Рефинансировать кредиты, взятые в других банках, УБРиР предлагает по ставке от 8,5%. По условиям программы, рефинансирование можно оформить на сумму до 1,5 млн рублей. Сроки кредитования составляют от 2 до 7 лет. При этом количество рефинансируемых кредитов не ограничено.