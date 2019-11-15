2019-11-15T14:09:45+03:00
Происшествия

«Есть вероятность, что уснул за рулем»: на трассе Екатеринбург – Челябинск в жесткой аварии погибли супруги из ХМАО

ДТП произошло сегодня рано утром
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Этим утром, в 5:30, на 143 километре трассы ЕкатеринбургЧелябинск, в районе границы с Челябинской областью, произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека.

- Водитель Renault, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Екатеринбурга, съехал на обочину, где на большой скорости влетел в дерево, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД оп Свердловской области. – По предварительным данным, водитель не справился с управлением, но есть вероятность того, что он уснул за рулем.

Кроме водителя, в машине находилась женщина-пассажир. Это были супруги – жители ХМАО. На месте ДТП было проведено обследование улично-дорожной сети, но недостатков не нашли. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и точные причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году