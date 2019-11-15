«Есть вероятность, что уснул за рулем»: на трассе Екатеринбург – Челябинск в жесткой аварии погибли супруги из ХМАО

15 Нояб. 14:09 2019-11-15T14:09:45+03:00

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Этим утром, в 5:30, на 143 километре трассы Екатеринбург – Челябинск, в районе границы с Челябинской областью, произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека.

- Водитель Renault, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Екатеринбурга, съехал на обочину, где на большой скорости влетел в дерево, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД оп Свердловской области. – По предварительным данным, водитель не справился с управлением, но есть вероятность того, что он уснул за рулем.

Кроме водителя, в машине находилась женщина-пассажир. Это были супруги – жители ХМАО. На месте ДТП было проведено обследование улично-дорожной сети, но недостатков не нашли. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и точные причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU