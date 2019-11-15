Свердловская магистраль завершила подготовку к работе в зимних условиях

15 Нояб. 13:51 2019-11-15T13:51:13+03:00

Свердловская железная дорога и структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в ее границах, завершили подготовку к работе в зимний период

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Свердловская железная дорога и структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в ее границах, завершили подготовку к работе в зимний период.

Устойчивое функционирование магистрали в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений, бесперебойность перевозок пассажиров и грузов зависят от качественной подготовки инфраструктуры, подвижного состава, снегоуборочной техники.

Особое внимание уделено подготовке к холодам пассажирского комплекса. Вагоны и секции электропоездов прошли техническую проверку, выполнены необходимые сезонные операции. Проинспектированы все 138 вокзалов и пассажирских зданий, 70 пассажирских павильонов и другие объекты. Организован контроль за поддержанием нормативного температурного режима на всех пассажирских объектах, в административных зданиях, а также в подвижном составе. Обеспечен необходимый запас песка и реагентов для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров), а также снегоуборочного инвентаря.

К работе в зимних условиях готовы все 423 станции дороги. В рамках подготовки станционного хозяйства проверены осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов, системы связи. Проведена ревизия водопроводов, теплотрасс и котельных.

Подготовлен к эксплуатации парк специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на дороге будет работать 111 единиц снегоуборочных, пневмоочистительных машин и снегоочистителей.

Создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов. Утвержден план распределения людей и техники для наиболее эффективной борьбы с последствиями обильных снегопадов на важнейших станциях и перегонах.

На данный момент завершены все запланированные мероприятия по подготовке так называемых «первозимников» – специалистов, которые впервые будут работать на магистрали в холода. Все они закреплены за опытными наставниками и проходят плановые инструктажи. Проводится работа по обеспечению оптимальных условий труда и отдыха, личной безопасности работников дистанций пути. Все сотрудники обеспечены зимней спецодеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты от обморожения.