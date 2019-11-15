Артем Дзюба подарил свою майку уральскому поэту, собирающему деньги на лечение матери
Лидер сборной России по футболу Артем Дзюба подарил свою майку с автографом поэту Павлу Пивоварову, который уже несколько месяцев собирает деньги на лечение своей матери. У женщины четвертая стадия рака легких.
Фото: Павел Пивоваров
Фото: Павел Пивоваров
- Артем прислал свою футболку с автографом, надеюсь, найдутся желающие приобрести форму самого популярного российского нападающего, - рассказывает Пивоваров.
Ранее мы писали, что о беде Павла узнал Владислав Третьяк. Легенда отечественного хоккея подарил уральскому журналисту джерси с автографами всех хоккеистов сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU