Артем Дзюба подарил свою майку уральскому поэту, собирающему деньги на лечение матери

15 Нояб. 13:37 2019-11-15T13:37:32+03:00

Лидер сборной России по футболу Артем Дзюба подарил свою майку с автографом поэту Павлу Пивоварову, который уже несколько месяцев собирает деньги на лечение своей матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист Павел Пивоваров продает свою коллекцию маек, чтобы его маме провели операцию

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Лидер сборной России по футболу Артем Дзюба подарил свою майку с автографом поэту Павлу Пивоварову, который уже несколько месяцев собирает деньги на лечение своей матери. У женщины четвертая стадия рака легких.

Фото: Павел Пивоваров

Фото: Павел Пивоваров

- Артем прислал свою футболку с автографом, надеюсь, найдутся желающие приобрести форму самого популярного российского нападающего, - рассказывает Пивоваров.

Ранее мы писали, что о беде Павла узнал Владислав Третьяк. Легенда отечественного хоккея подарил уральскому журналисту джерси с автографами всех хоккеистов сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU