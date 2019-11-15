2019-11-15T12:54:28+03:00
Звезды

Три музея в Екатеринбурге приглашают на бесплатные экскурсии

Аттракцион невиданной щедрости продлится две недели
Лев ИСТОМИН
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На протяжении двух недель Музей истории Екатеринбурга можно будет посетить бесплатноНа протяжении двух недель Музей истории Екатеринбурга можно будет посетить бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сразу три площадки Музея истории Екатеринбурга будут в бесплатном доступе для жителей и гостей мегаполиса с 18 ноября по 1 декабря. Речь идет о главном корпусе музея, а также Доме Метенкова и Водонапорной башне на Плотинке.

В главном корпусе МИЕ на улице Карла Либкнехта, 26, посмотреть можно как постоянную, так и временные экспозиции. Одна их выставок посвящена истории переименования улиц в Екатеринбурге, другая – парфюмерии, которой пользовались жители города. Также каждые полчаса с 10:30 (в выходные - с 11:30) в музее будут показывать документальный 15-минутный фильм, посвященный истории города.

В Доме Метенкова в эти дни покажут фотовыставку, посвященную микрорайону ВИЗ, выставку «Виды Урала Вениамина Метенкова, а также инсталляцию «Жалобы и предложения» художницы Марианн Мюллер из Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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