Как жизнь жителей Екатеринбурга делают лучше с помощью «Умного города»
В Екатеринбурге 13 и 14 ноября прошел четвертый общероссийский форум «Города России 2030: территория проектов», который собрал сотни специалистов со всей страны.
На одной из встреч в рамках форума заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик поделился результатами реализации программы «Умный город» в столице Среднего Урала, а также ее перспективами. По словам представителя мэрии, задача программы – сделать жизнь горожан удобной и современной за счет внедрения в жизнь мегаполиса новых технологий.
- Эксперты из администрации Екатеринбурга рассматривают лучшие практики этого проекта по применению цифровых платформ, которые призваны упростить взаимоотношения человека и инфраструктуры, - говорит Александр Ковальчик.
В качестве примера заместитель Главы привел электронные табло с расписанием транспорта, которые установили на автобусных остановках. Здесь же можно выйти в интернет.
Александр Ковальчик добавил, что «Умный город» должен затронуть все сферы жизни муниципалитета: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые услуги, взаимодействие с экстренными службами. Это послужит мощным драйвером для развития Екатеринбурга как крупного мегаполиса.
Концепцию проекта «Умный город» презентовали в июле 2019 года на международной промышленной выставке «Иннопром».
ИСТОЧНИК KP.RU