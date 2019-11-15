2019-11-15T12:20:34+03:00
Недвижимость

Как жизнь жителей Екатеринбурга делают лучше с помощью «Умного города»

Эксперты обсудили перспективы проекта
Лев ИСТОМИН
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Остановки оборудовали электронными табло еще два года назад. Сейчас их число увеличилосьОстановки оборудовали электронными табло еще два года назад. Сейчас их число увеличилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 13 и 14 ноября прошел четвертый общероссийский форум «Города России 2030: территория проектов», который собрал сотни специалистов со всей страны.

На одной из встреч в рамках форума заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик поделился результатами реализации программы «Умный город» в столице Среднего Урала, а также ее перспективами. По словам представителя мэрии, задача программы – сделать жизнь горожан удобной и современной за счет внедрения в жизнь мегаполиса новых технологий.

- Эксперты из администрации Екатеринбурга рассматривают лучшие практики этого проекта по применению цифровых платформ, которые призваны упростить взаимоотношения человека и инфраструктуры, - говорит Александр Ковальчик.

В качестве примера заместитель Главы привел электронные табло с расписанием транспорта, которые установили на автобусных остановках. Здесь же можно выйти в интернет.

Александр Ковальчик добавил, что «Умный город» должен затронуть все сферы жизни муниципалитета: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые услуги, взаимодействие с экстренными службами. Это послужит мощным драйвером для развития Екатеринбурга как крупного мегаполиса.

Концепцию проекта «Умный город» презентовали в июле 2019 года на международной промышленной выставке «Иннопром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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