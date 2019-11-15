Два предприимчивых уральца незаконно вырубили лес на 900 тысяч и попали под «уголовку»

15 Нояб. 12:16 2019-11-15T12:17:38+03:00

Теперь им грозит до семи лет колонии

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В Туринске на двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной вырубке леса, завели уголовное дело. Один из них на тот момент работал в лесной охране. С декабря 2018 по март 2019 они наняли себе бригаду лесорубов.

- Никто из работников не знал о незаконности их поступков. В общей сложности сообщники незаконно завладели 74 кубометрами сосны, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Ущерб составил 900 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи также уточняют, что вырубка леса в особо крупном размере грозит лишением свободы на срок до семи лет. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU